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Число посетителей «Сокровищ музеев России» увеличилось
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Ежедневное число посетителей выставки «Сокровища музеев России» достигло 10 тысяч 

Москва24 2 часа назад
Фото: москва/24
Выставку "Сокровища музеев России" в ЦВЗ "Манеж" ежедневно посещают около 10 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов экспозиции.
Желая увидеть дорогостоящие авторские произведения, среди которых немало старинных холстов и живописных полотен, люди вынуждены стоять в очередях. Организаторы выставки стараются регулировать потоки посетителей и просят их отнестись с пониманием.
Экспозиция работает до 25 ноября. Ее не собираются продлевать. "Существует график проектов на территории "Манежа", и все экспонаты привлечены на выставку на определенное время, мы обязаны быстро их вернуть", — отметили организаторы.
Только за первые 10 дней работы выставки ее посетили свыше 100 тысяч ценителей искусства. В экспозицию, которая вызвала ажиотаж в российской столице, вошло около 300 работ из 50 региональных музеев страны. В роли организаторов выступили Патриарший совет по культуре, Государственная Третьяковская галерея и Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО".
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