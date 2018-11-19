Все московские набережные благоустроят за пять лет

Все московские набережные благоустроят в течение пяти лет

Все московские набережные благоустроят в течение пяти лет, сообщил в понедельник журналистам заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин

"Мы фактически полностью до МКАД планируем территорию Москва-реки в течение пяти лет привести в порядок. Где-то будут капитальные строения, где-то благоустроенные", — отметил он.

По словам чиновника, в частности, власти города развивают южную часть Москвы-реки, от центра столицы в сторону ЗИЛа и Южного порта. Уже готовы проекты планировки продления территории протяженностью порядка 26 километров до Крутицкой набережной и далее до проспекта Андропова и строящегося парка развлечений в Нагатинской пойме.

Он отметил, что в северной и западной части Москвы продолжается работ по продлению благоустроенных набережных от Делового центра до Шелепихинского моста.

Кроме того, в градостроительной проработке находятся еще 150 километров набережных, добавил Хуснуллин.