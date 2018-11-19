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Все московские набережные благоустроят за пять лет
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Все московские набережные благоустроят в течение пяти лет 

РИА Недвижимость 29 минут назад
Фото: ТАСС
Все московские набережные благоустроят в течение пяти лет, сообщил в понедельник журналистам заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.
"Мы фактически полностью до МКАД планируем территорию Москва-реки в течение пяти лет привести в порядок. Где-то будут капитальные строения, где-то благоустроенные", — отметил он.
По словам чиновника, в частности, власти города развивают южную часть Москвы-реки, от центра столицы в сторону ЗИЛа и Южного порта. Уже готовы проекты планировки продления территории протяженностью порядка 26 километров до Крутицкой набережной и далее до проспекта Андропова и строящегося парка развлечений в Нагатинской пойме.
Он отметил, что в северной и западной части Москвы продолжается работ по продлению благоустроенных набережных от Делового центра до Шелепихинского моста.
Кроме того, в градостроительной проработке находятся еще 150 километров набережных, добавил Хуснуллин.
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