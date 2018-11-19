Раскрыта судьба московского монорельса

Единственную в Москве линию монорельса не собираются демонтировать. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , передает «Интерфакс»

По его словам, речь идет о реконструкции, план будет утвержден в следующем году. Сейчас рассматриваются различные предложения по переделке линии.

«В свое время эта магистраль была инновационной и передовой для Москвы, у нас нет самоцели или задачи ее убрать с карты города», — отметил Хуснуллин.

Московский монорельс начал работу в 2004 году, дорога соединяет станции метро «Тимирязевская» и «ВДНХ». Общая протяженность линии составляет чуть больше пяти километров. Со временем пассажиропоток на этом участке снизился, и в итоге из-за падения спроса в 2017 году систему перевели на работу в экскурсионном режиме, поезда начали ходить с интервалом в 30 минут.