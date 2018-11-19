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Раскрыта судьба московского монорельса
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Раскрыта судьба московского монорельса 

Мослента + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Единственную в Москве линию монорельса не собираются демонтировать. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».
По его словам, речь идет о реконструкции, план будет утвержден в следующем году. Сейчас рассматриваются различные предложения по переделке линии.
«В свое время эта магистраль была инновационной и передовой для Москвы, у нас нет самоцели или задачи ее убрать с карты города», — отметил Хуснуллин.
Московский монорельс начал работу в 2004 году, дорога соединяет станции метро «Тимирязевская» и «ВДНХ». Общая протяженность линии составляет чуть больше пяти километров. Со временем пассажиропоток на этом участке снизился, и в итоге из-за падения спроса в 2017 году систему перевели на работу в экскурсионном режиме, поезда начали ходить с интервалом в 30 минут.
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