В Москве появилась первая двойная выделенная полоса

Москве — у Политехнического музея на Лубянке — открылась для движения первая двойная выделенная полоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Впервые в Москве для автобусов организован двухполосный транспортный коридор, отделенный от автомобильного потока специальным рефьюжем — безопасным островком», — сообщили в ведомстве.

По словам представителей департамента, благодаря двум полосам автобусы восемнадцати разных маршрутов свободно смогут двигаться в сторону Маросейки и Китай-города.

По оценке экспертов, нововведение позволит повысить пропускную способность дороги с обычно интенсивным движением для автобусов в два раза и на 25% — для автомобилей.