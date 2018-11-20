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В Москве появилась первая двойная выделенная полоса
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В Москве появилась первая двойная выделенная полоса 

Парламентская газета + ещё 10 23 минуты назад
В Москве — у Политехнического музея на Лубянке — открылась для движения первая двойная выделенная полоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Впервые в Москве для автобусов организован двухполосный транспортный коридор, отделенный от автомобильного потока специальным рефьюжем — безопасным островком», — сообщили в ведомстве.
По словам представителей департамента, благодаря двум полосам автобусы восемнадцати разных маршрутов свободно смогут двигаться в сторону Маросейки и Китай-города.
По оценке экспертов, нововведение позволит повысить пропускную способность дороги с обычно интенсивным движением для автобусов в два раза и на 25% — для автомобилей.
13 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий коммунальной технике и двухэтажным автобусам выезжать на выделенные полосы для движения транспорта.
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