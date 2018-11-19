29 ноября на Красной площади торжественно открываются ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка

Как хочется иногда вернуться в детство! В этот особый яркий мир, полный фантазий, беззаботности и чудес. В этом году ГУМ-Каток подарит вам частичку детского волшебства, ведь тема оформления 13-го сезона ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки — любимые герои советских мультфильмов! Почувствовать себя настоящим фигуристом на льду, научиться играть в хоккей, полакомиться традиционными русскими сладостями или с ветерком прокатиться на веселых праздничных каруселях — выбрать себе занятие по душе можно будет до 28 февраля.

Представьте себе Красную площадь, украшенную сотнями светящихся гирлянд, огоньков и фонариков, аромат только что сваренного глинтвейна и свежей выпечки, пушистые нарядные елки тут и там, хлопья пушистого снега, кружащиеся под новогоднюю музыку, которая звучит прямо на главной площади. Это Новый Год — время долгожданных праздников, ярких подарков и, конечно же, шумных ярмарок. ГУМ-Каток вот уже тринадцатый год подряд дарит всем своим гостям настоящее новогоднее настроение. Здесь получаются самые красивые фотографии и самые веселые селфи — ведь нет ничего наряднее предновогоднего «сердца» Москвы

предоставлено организатором

Все мы в душе храним частичку детства — и не важно, сколько нам лет. Умение развлекаться, с головой окунуться в сказку, поверить в нее на мгновение, с восторгом и замиранием сердца «нырнуть» в приключения и удовольствие — это ли не настоящее счастье? В этом году открытие ГУМ-Катка пройдет под знаком любимых персонажей детских мультфильмов. Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Винни-Пух и герои из Простоквашино — золотая коллекция «Союзмультфильма», классика анимационного жанра, лучшие работы отечественных режиссеров, художников-постановщиков и аниматоров украсят каток и ярмарку на Красной площади.

На торжественном открытии ГУМ-Катка 29 ноября знаменитая фигуристка Татьяна Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду «Аленький цветочек», мировая премьера которого состоится во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве уже 25 декабря. «Аленький цветочек», впервые воссозданный на льду, — волшебная история о настоящей любви, доброте и искренней красоте. В новом проекте прославленной спортсменки объединятся профессионализм фигуристов мирового уровня, новейшие спецэффекты и сценические решения, а также потрясающая музыка, написанная специально для шоу. У гостей ГУМ-Катка будет уникальная возможность первыми увидеть отрывок самого ожидаемого представления этого года!

Чемпион мира хоккеист Алексей Яшин проведет на ГУМ-Катке традиционные мастер-классы для всех желающих. Во время занятий знаменитый спортсмен поделится своими профессиональными секретами и покажет коронные приемы. Занятия рассчитаны не на профессионалов и хоккейных асов, а, наоборот, — на тех, кто любит хоккей, хочет улучшить свою технику или только мечтает научиться в него играть. Чтобы принять участие в бесплатных мастер-классах необходимо зарегистрироваться на сайте gum.ru

предоставлено организатором

С 1 по 3 февраля 2019 года на ГУМ-Катке пройдет традиционный этап мирового тура по керлингу «WСТ Red Square Classic» с участием восьми ведущих мужских команд Европы и мира по керлингу. Попробовать себя в керлинге смогут и зрители — во время этапа Red Square Classic пройдут мастер-классы для новичков от именитых российских спортсменов.

ГУМ-Ярмарка порадует своих посетителей самыми разнообразными угощениями. Согреться можно будет ароматным глинтвейном, медовухой и чаем из большого жарового самовара. А подкрепиться вкусными блинами, пирожками с пылу с жару, мясными деликатесами и даже горячей кукурузой. Для сладкоежек приготовлены пончики, пастила и леденцы.

предоставлено организатором

И, конечно, какая ярмарка без сувениров и подарков! В специальных домиках на Красной площади будут продавать елочные игрушки, сувениры, народные костюмы и традиционные русские изделия народных промыслов. Фарфор и фаянс из Гжели, изделия с Хохломской росписью, оренбуржские и башкирские шали, паутинки и накидки, богородские изделия с резьбой по дереву, а также старинная утварь: сундуки с росписью, корыта, ковши, ложки; изделия из бронзы и олова, самовары, украшения, игрушки из дерева, шапки-ушанки, бурки и многое другое. Впервые на ярмарке будут представлены меховые и кожаные сувениры из Эвенкии. Каждый желающий сможет сам изготовить себе памятную монетку на настоящей наковальне!

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ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут работать ежедневно с 10.00 до 23.30 с 30 ноября 2018 года до 28 февраля 2019 года.

Первые четыре утренних сеанса в будни и один первый утренний сеанс в выходные можно посещать совершенно бесплатно, за исключением новогодних праздников.

Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 400 руб., а детский (с 7 до 12 лет) — 200 руб. При этом детский билет дает возможность входа на каток одному взрослому без права катания на льду.

В выходные дни на дневные и вечерние сеансы взрослый билет будет стоить 500 руб., а детский — 300 руб. В праздничные дни с 29 декабря по 8 января 2018 года взрослый билет будет стоить 600 рублей и детский — 300 рублей.

Для всех держателей премиальных карт Mastercard действует скидка 15% при оплате картой на кассе Катка.

Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 руб., а в выходные — 300 руб., дошкольники (до 7 лет) могут бесплатно прокатиться на ГУМ-Катке в любое время, только обязательно с мамой, папой или кем-то из взрослых.

В этом сезоне ГУМ-Каток подготовил новенькие коньки — белые фигурные и черные хоккейные! Прокат коньков на один сеанс для взрослых стоит 300 руб., для детей и пенсионеров — 200 руб., а в новогодние праздники 300 и 250 руб. Залог за коньки и инвентарь 2000 рублей или на выбор: тех.паспорт, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение военнослужащего).

Сеансы с 10.00 до 20.30 продолжительностью 1 час, после каждого сеанса технический перерыв 30 минут. Сеанс с 22.00 будет длиться 1 час 30 минут.