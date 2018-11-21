Набережные Москвы-реки украсят 13 мостов

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что в концепцию развития территории набережных Москвы-реки входит создание 13 мостов. По его словам, в концепции есть раздел с мостами, также имеются исследования в этой части, сопоставление, какая должна быть плотность мостов, передает Агентство "Москва"

"В Москве есть большие разрывы, до 13 километров без мостов. 13 мостов новых заложено в концепцию", — сказал Кузнецов на фестивале "Зодчество-2018".

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству набережных Москвы-реки в пределах МКАД могут завершиться в течение пяти лет. Сейчас на проработке и проектировании находятся еще 150 километров набережных. Их собираются сделать одинаково удобными, как для велосипедистов, так и для пешеходов. При этом примыкающие к набережным территории продумывают так, чтобы они были максимально комфортными.