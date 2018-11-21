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Набережные Москвы-реки украсят 13 мостов
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Набережные Москвы-реки украсят 13 мостов 

Москва24 + ещё 14 4 часа назад
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что в концепцию развития территории набережных Москвы-реки входит создание 13 мостов. По его словам, в концепции есть раздел с мостами, также имеются исследования в этой части, сопоставление, какая должна быть плотность мостов, передает Агентство "Москва".
"В Москве есть большие разрывы, до 13 километров без мостов. 13 мостов новых заложено в концепцию", — сказал Кузнецов на фестивале "Зодчество-2018".
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству набережных Москвы-реки в пределах МКАД могут завершиться в течение пяти лет. Сейчас на проработке и проектировании находятся еще 150 километров набережных. Их собираются сделать одинаково удобными, как для велосипедистов, так и для пешеходов. При этом примыкающие к набережным территории продумывают так, чтобы они были максимально комфортными.
В конце октября Сергей Собянин сообщил, что набережные Москвы стали привлекать больше туристов. Мэр отметил, что это результат благоустройства.
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