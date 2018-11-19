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Застройщику ЖК «Царицыно» поручено активизировать работы
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Застройщику ЖК «Царицыно» поручено активизировать работы 

Москва24 + ещё 1 54 минуты назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства поручил новому застройщику ЖК "Царицыно" активизировать строительство объекта.
"Комитет поручил новому застройщику ЖК "Царицыно" активизировать работы и увеличить численность рабочих на площадке первой очереди строительства объекта по адресу: улица 6-я Радиальная, владение 7 (ЮАО)", — сообщил Москомстройинвест.
14 ноября Арбитражный суд Московской области распорядился передать недостроенные жилые корпуса проблемного объекта и права на земельный участок АО "Мосотделстрой №1". Его генеральный директор Владимир Егоров подтвердил, что все жилые корпуса первой очереди строительства жилого комплекса введут в эксплуатацию в соответствии со сроками, указанными в "Дорожной карте", то есть в мае 2019 года. Параллельно со строительными работами обследуются корпуса, выявляются дефекты. Егоров добавил, что до 15 декабря будет представлен график строительных работ.
На корпусах первой очереди сейчас ведутся общестроительные работы, в ближайшее время там запустят центральное отопление. Что касается объектов второй очереди, в ходе анализа документации появилась необходимость в допроектировании четырех жилых корпусов. Этим будет заниматься АО "ЦНИИЭП Жилища", с которым до 10 декабря заключат договор. Строительство этих домов начнется в конце марта — начале апреля 2019 года.
Завершаются работы по постановке земельного участка на кадастровый учет, это будет завершено до конца года. Далее начнется регистрация прав собственности на объект незавершенного строительства. В январе 2019 года право собственности на объект незавершенного строительства перейдет от АО "МКХ" к новому застройщику. Четыре раза в год будут проводиться выездные совещания на объекте в расширенном составе.
Ранее Сергей Собянин принял решение, что ЖК "Царицыно" будет достроен за счет бюджетных средств путем передачи в рамках процедуры банкротства новому застройщику — АО "Мосотделстрой №1".
ЖК "Царицыно" начали строить в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). Обязательства почти по 4 тысячам ДДУ не исполнены, так как строительство ЖК было остановлено.
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