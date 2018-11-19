Стала известна дата открытия ГУМ-катка

ГУМ-каток откроется 29 ноября мастер-классами Яшина и Навки

ГУМ-каток и ярмарка откроются на Красной площади 29 ноября, фигуристка Татьяна Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду "Аленький цветочек", а хоккеист Алексей Яшин проведет мастер-классы для всех желающих, сообщает пресс-служба ГУМ-катка.

"Почувствовать себя настоящим фигуристом на льду, научиться играть в хоккей, полакомиться традиционными русскими сладостями или с ветерком прокатиться на веселых праздничных каруселях — выбрать себе занятие по душе можно будет до 28 февраля", — рассказали в пресс-службе, отметив, что в этом году темой оформления ГУМ-катка и ГУМ-ярмарки станут любимые герои советских мультфильмов — Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, герои из Простоквашино и другие.

"На торжественном открытии ГУМ-катка 29 ноября знаменитая фигуристка Татьяна Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду "Аленький цветочек", — говорится в сообщении.

Чемпион мира, хоккеист Алексей Яшин проведет на ГУМ-катке традиционные мастер-классы для всех желающих: спортсмен поделится своими профессиональными секретами и покажет коронные приемы, добавили в пресс-службе.

Также с 1 по 3 февраля 2019 года на ГУМ-катке пройдет традиционный этап мирового тура по керлингу "WСТ Red Square Classic" с участием восьми ведущих мужских команд Европы и мира по керлингу. Попробовать себя в керлинге смогут и зрители — во время этапа Red Square Classic пройдут мастер-классы для новичков от именитых российских спортсменов, уточняется в сообщении.

ГУМ-Ярмарка порадует своих посетителей самыми разнообразными угощениями, добавили в пресс-службе. Кроме того, в специальных домиках на Красной площади будут продавать елочные игрушки, народные костюмы и традиционные изделия народных промыслов: фарфор и фаянс из Гжели, изделия с Хохломской росписью, оренбургские и башкирские шали, богородские изделия с резьбой по дереву, сундуки с росписью. Впервые на ярмарке будут представлены меховые и кожаные сувениры из Эвенкии.