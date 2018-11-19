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Дворы на Арбате благоустроили на средства от парковок
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Дворы района Арбат благоустроили на средства от платных парковок 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
На средства от платных парковок благоустроили уже несколько дворов столичного района Арбат, сообщает Агентство "Москва".
Как уточнили в АМПП, работы проводились на улице Арбат и Новинском бульваре, в Сивцев Вражек переулке, в Трубниковском и Большом Николопесковском переулках, а также в Спасопесковском сквере. Там обустроили детские площадки, высадили деревья и кустарники, отремонтировали газоны и тротуары.
Все работы проводятся с учетом пожеланий москвичей, которые могут выбрать понравившийся проект на портале "Активный гражданин" или обратиться к муниципальным депутатам района.
Ранее сообщалось, что дополнительные средства, собранные с водителей за платные парковки в Москве после вероятного повышения тарифов, будут также направлены на благоустройство районов столицы.
За текущий период 2018 года на благоустройство районов за счет платных парковок было направлено 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок.
На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.
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