Ещё
Москву будут круглосуточно патрулировать вертолеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москву будут круглосуточно патрулировать вертолеты 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Первые ночные вертолетные дежурства были опробованы в период чемпионата мира по футболу.
Санитарные вертолеты вскоре будут круглосуточно патрулировать российскую столицу. Об этом сообщает «Москва 24».
Отмечается, что первые ночные дежурства прошли во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. После этого эксперимент был признан удачным.
Как рассказал замдиректора по организации летной работы Московского авиационного центра (МАЦ) Олег Катальшев, для того, чтобы попасть в состав ночного экипажа, нужно будет сдать экзамены.
Ранее сообщалось, что вертолеты МЧС России начали эвакуировать пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае.
ТК «Звезда»: последние новости
Пожар на нефтезаводе в Капотне потушен В мэрии Москвы рассказали о будущем киноцентра «Соловей» Синоптики рассказали, сколько в Москве продержится снег
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дураки» привели к катастрофе на Украине242
Иностранки откровенно рассказали о русских мужчинах35
Америку пригласили вмешаться в дела России319
Вице-спикер заксобрания Красноярского края выпал из окна10
Польше выдвинули серьезное обвинение80
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
04:15
Тело убитого журналиста могли вывезти в чемоданах
В мире
03:49
«Ты — главное, вовремя споткнись!»
Европа В мире
00:22
Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже
Политика Ближний Восток
00:57
От хиджаба до подрыва: что известно о смертнице из Грозного
Происшествия Статьи
08:54
В Кремле высказались о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
05:11
Дождь из ракет сняли на видео
Армия Оружие
03:39
Радикалы напали на журналиста в центре Киева
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение