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Ночное патрулирование на вертолётах введут в Москве
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Ночное патрулирование на вертолётах введут в Москве 

News.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: АГН «Москва
Территорию российской столицы будут круглосуточно патрулировать санитарные вертолёты.
Первые ночные дежурства вертолётов ввели в качестве эксперимента во время чемпионата мира. Опробованный метод признали удачным, поэтому было решено его продлить.
«Тяжелее привыкнуть к тому, что почти каждый вылет — это какая-то человеческая беда. Инфаркт, инсульт, ДТП, падение с этажей», — рассказала командир Московского авиационного центра Екатерина Орешникова телеканалу «Москва 24».
Заместитель директора по организации летней работы МАЦ Олег Катальшев отметил, что для вступления в состав ночного патруля необходимо сдать ряд экзаменов, связанных с полётами по труднодоступным местам.
Ранее News.ru писал о том, что в результате крушения самолёта времён Второй мировой войны в США погибло два человека.
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