Ночное патрулирование на вертолётах введут в Москве

Территорию российской столицы будут круглосуточно патрулировать санитарные вертолёты.

Первые ночные дежурства вертолётов ввели в качестве эксперимента во время чемпионата мира. Опробованный метод признали удачным, поэтому было решено его продлить.

«Тяжелее привыкнуть к тому, что почти каждый вылет — это какая-то человеческая беда. Инфаркт, инсульт, ДТП, падение с этажей», — рассказала командир Московского авиационного центра Екатерина Орешникова телеканалу «Москва 24».

Заместитель директора по организации летней работы МАЦ Олег Катальшев отметил, что для вступления в состав ночного патруля необходимо сдать ряд экзаменов, связанных с полётами по труднодоступным местам.

Ранее News.ru писал о том, что в результате крушения самолёта времён Второй мировой войны в США погибло два человека.