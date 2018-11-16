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Утвержден проект планировки поселения Сосенское
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С. Собянин утвердил проект планировки территории поселения Сосенское в ТиНАО 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: соцсети
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки территории поселения Сосенское вблизи пос. Коммунарка в ТиНАО. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«Утвердить проект планировки территории вблизи пос. Коммунарка поселения Сосенское Москвы. Площадь проектируемой территории составляет 112,75 га. В настоящее время проектируемая территория представлена преимущественно незастроенными земельными участками. Основной магистралью, обеспечивающей транспортное обслуживание территории, является магистральная улица общегородского значения — Калужское шоссе. В настоящее время ведутся работы по строительству участка магистральной улицы общегородского значения — автодороги Солнцево-Бутово-Видное и участка Сокольнической линии Московского метрополитена с размещением станции метро «Ольховая», — говорится в постановлении.
В документе отмечается, что в числе прочего проектом планировки территории предусматривается размещение многофункционального больничного комплекса, зданий двух общеобразовательных организаций общей вместимостью 2 тыс. 450 мест, зданий трех дошкольных образовательных организаций на 965 мест, общественных и социально значимых объектов повседневного обслуживания. Также в целях защиты водных объектов от загрязнений поверхностным стоком на территории проектирования будет создано два очистных сооружения, а в целях развития транспортной инфраструктуры предусмотрено строительство магистральных улиц районного и местного значения.
Как следует из постановления, проект планировки территории предусматривает также формирование велодорожной сети общей протяженностью ориентировочно 5,3 км.
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