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Реставраторы восстановили звезду на станции «Сокольники»
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Над вестибюлем станции метро «Сокольники» засияла красная звезда 

Mos.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Mos.ru
Специалисты восстановили уникальный витраж на крыше, отреставрировали скульптуры физкультурников у входа, скульптурный фриз с изображением метростроевцев и гранитные вазоны внутри павильона.
Завершается реставрация наземного вестибюля станции метро «Сокольники». По историческим чертежам специалисты восстановили на крыше витраж, который был замурован в 1950-е. Восстановление павильона планируется закончить до конца года.
Станция «Сокольники» входит в перечень выявленных объектов культурного наследия. Реставрационные работы проходят под контролем Мосгорнаследия.
«Всего в столице 46 станций метро, которые являются объектами культурного наследия. Как любой памятник, при проведении реставрации и ремонта они требуют к себе особого внимания. Специалисты всегда тщательно изучают архивные документы, чертежи и фотографии. А сами работы организуют так, чтобы максимально сохранить комфорт пассажиров. Во время реставрации вестибюля станции метро «Сокольники» удалось воссоздать уникальный витраж из стекла и металла, на котором изображена красная звезда. Более полувека он был скрыт от глаз москвичей. Теперь эта жемчужина вестибюля вновь будет радовать горожан», — рассказал руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Наземный вестибюль станции выполнен в стиле паркового павильона. Приземистое здание состоит из двух помещений, соединенных мощным плоским перекрытием. На крыше этого перекрытия и располагается витраж, который замуровали в середине прошлого столетия.
«Масштабная реставрация фасадов наземного вестибюля станции «Сокольники» находится в завершающей стадии — выполнено порядка 90 процентов работ. Уже отреставрированы входные двери, окна и стены, а также гранитные вазоны и уникальный скульптурный фриз, на котором изображены легендарные метростроевцы. Также около входа в вестибюль были воссозданы скульптуры метателя дисков и волейболистки. Это работы Матвея Манизера. Их уже установили, осталось только снять защитные пленки. Это будет сделано после завершения всего комплекса работ», — добавил Алексей Емельянов.
Станцию «Сокольники», выход с которой ведет к одноименному парку, построили в начале 1930-х годов. Работы велись в сложных грунтовых условиях: линию пересекало русло реки Рыбинки. Чтобы фундамент был устойчивым, котлован разделили на траншеи, из которых постоянно откачивали воду. Эта технология позволила осушить плывуны и облегчить выемку грунта.
Дизайн перронного зала и наземного вестибюля станции разработали архитекторы Надежда Быкова и Иван Таранов. 15 мая 1935 года с нее отправился первый в истории московского метро поезд с пассажирами. В 1937-м на Международной всемирной ярмарке в Париже проект был удостоен Гран-при.
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