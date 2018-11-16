Реставраторы восстановили звезду на станции «Сокольники»

Над вестибюлем станции метро «Сокольники» засияла красная звезда

Специалисты восстановили уникальный витраж на крыше, отреставрировали скульптуры физкультурников у входа, скульптурный фриз с изображением метростроевцев и гранитные вазоны внутри павильона.

Завершается реставрация наземного вестибюля станции метро «Сокольники». По историческим чертежам специалисты восстановили на крыше витраж, который был замурован в 1950-е. Восстановление павильона планируется закончить до конца года.

Станция «Сокольники» входит в перечень выявленных объектов культурного наследия. Реставрационные работы проходят под контролем Мосгорнаследия.

«Всего в столице 46 станций метро, которые являются объектами культурного наследия. Как любой памятник, при проведении реставрации и ремонта они требуют к себе особого внимания. Специалисты всегда тщательно изучают архивные документы, чертежи и фотографии. А сами работы организуют так, чтобы максимально сохранить комфорт пассажиров. Во время реставрации вестибюля станции метро «Сокольники» удалось воссоздать уникальный витраж из стекла и металла, на котором изображена красная звезда. Более полувека он был скрыт от глаз москвичей. Теперь эта жемчужина вестибюля вновь будет радовать горожан», — рассказал руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Наземный вестибюль станции выполнен в стиле паркового павильона. Приземистое здание состоит из двух помещений, соединенных мощным плоским перекрытием. На крыше этого перекрытия и располагается витраж, который замуровали в середине прошлого столетия.

«Масштабная реставрация фасадов наземного вестибюля станции «Сокольники» находится в завершающей стадии — выполнено порядка 90 процентов работ. Уже отреставрированы входные двери, окна и стены, а также гранитные вазоны и уникальный скульптурный фриз, на котором изображены легендарные метростроевцы. Также около входа в вестибюль были воссозданы скульптуры метателя дисков и волейболистки. Это работы Матвея Манизера. Их уже установили, осталось только снять защитные пленки. Это будет сделано после завершения всего комплекса работ», — добавил Алексей Емельянов.

Станцию «Сокольники», выход с которой ведет к одноименному парку, построили в начале 1930-х годов. Работы велись в сложных грунтовых условиях: линию пересекало русло реки Рыбинки. Чтобы фундамент был устойчивым, котлован разделили на траншеи, из которых постоянно откачивали воду. Эта технология позволила осушить плывуны и облегчить выемку грунта.