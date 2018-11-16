В Москве отпразднуют главный индийский праздник Дивали

Индийский национальный культурный центр "Сита" организовал торжество в честь праздника Дивали. Об этом МОСЛЕНТЕ сообщили организаторы мероприятия.

Торжество пройдет в субботу, 17 ноября, в центре индийской культуры по адресу улица Куусинина, 19А (метро Полежаевская). Вход свободен для всех.

Гости смогут посетить индийский базар, где можно будет купить косметику, ткани, украшения. Кроме того, посетитель смогут обратиться в астрологическую лавку, где гостям дадут возможность поговорить с астрологом, который жил и работал в Индии на протяжении десятилетий. На празднике будет лавка хенны, где дамы могут украсить руки мехенди.

Во время праздника гости смогут попробовать множество различных вкусных продуктов из богатой индийской кухни. Кроме того, гости увидят большой танец из 100 талантливых танцоров. Будет также представлена выставка известного российского фотографа Виталия Арутюнова, который работал в Индии в течение четырех лет.

Дивали — это фестиваль огней, символизирующий победу света над тьмой и добра над злом.