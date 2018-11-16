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Мемориальный музей Васнецова отреставрируют
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Мемориальный музей Аполлинария Васнецова отреставрируют 

Вечерняя Москва + ещё 5 3 часа назад
Фото: Нечаева Наталья, «Вечерняя Москва"
Мосгорнаследие объявило о старте конкурса на разработку проекта реставрации Мемориального музея художника Аполлинария Васнецова.
Он является братом известного русского художника Виктора Васнецова, написавшего такие картины, как «Иван-царевич на Сером Волке», «Богатыри» и «Аленушка».
В квартирах 21 и 22, расположенных в 6 доме на Фурманном переулке Аполлинарий Васнецов жил и работал с 1904 по 1933 годы.
После одобрения проекта реставрации, Мосгорнаследие выдаст разрешение подрядчику на выполнение работ, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что специалисты департамента будут лично курировать все этапы процесса.
Напоминаем, что на днях развернулся очередной виток дебатов вокруг сноса легендарного киноцентра «Соловей», расположенного на Пресне.
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