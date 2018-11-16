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«Активные граждане» выберут новые темы для экскурсий
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«Активные граждане» выберут новые темы для экскурсий по столице 

Mos.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Mos.ru
А проведут их юные гиды — участники проекта «Московский экскурсовод».
В проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору дополнительных тем для городских прогулок, которые войдут в программу проекта «Московский экскурсовод».
Участники могут отобрать один или два варианта ответов из четырех возможных или предложить свой. В списке представлены темы: «Памятники и площади Бульварного кольца», «Улицы и площади Садового кольца», «От Лубянской площади до Садовой-Спасской улицы. Мясницкие Ворота», а также «История старейших улиц Москвы: Театральная площадь и Петровка».
Прогулки проведут юные гиды в рамках проекта «Московский экскурсовод», который был запущен в столице в сентябре 2017 года. Его участниками уже стали более тысячи учеников московских школ. На занятиях ребята разрабатывают туристические маршруты и пишут экскурсионные рассказы.
Проект помогает расширить кругозор, развить коммуникативные навыки и ораторские способности, приобщить к богатому культурному и историческому наследию родного города.
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