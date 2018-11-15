Мединский пообещал разобраться с ситуацией вокруг «Соловья»

Мединский пообещал разобраться с ситуацией вокруг киноцентра «Соловей» в Москве

Министр культуры РФ Владимир Мединский , отвечая на вопросы из зала после своей лекции в рамках седьмого Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ), пообещал разобраться с ситуацией вокруг киноцентра "Соловей" в Москве

Ранее сообщалось, что на месте киноцентра "Соловей", расположенного в Краснопресненском районе Москвы, могут построить гостиницу с культурно-досуговым центром. У Мединского спросили, есть ли возможность избежать этого строительства.

"Возможность есть — путем невыдачи разрешения на строительство, что есть полномочия правительства Москвы", — ответил министр, пообещав направить "соответствующий запрос" мэру Москвы Сергею Собянину.

"Если вы спросите мое личное мнение, скажу, что для культуры, для города важнее кинотеатр, чем очередная безумная застройка", — сказал Мединский, отметив, что не в курсе ситуации, "нужно еще проверить информацию".

АО "Киноцентр" в октябре получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, владение 15. Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагается 24 зала.

О Форуме

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября и включает деловую программу и фестивальную часть, ориентированную на местных жителей и туристов. Тема форума — "Культура как стратегический потенциал страны". Зарегистрированы 13 тыс. участников профессионального и более 20 тыс. участников общественного потоков. Деловой поток разделен на 14 секций, а также межсекционной программы.

Почетный статус "страна-гость" в этом году получили Италия и Катар, которые подготовили специальные мероприятия. Всего в этом году форум посетят гости из России и еще 101 страны.