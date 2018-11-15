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Мединский пообещал разобраться с ситуацией вокруг «Соловья»
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Мединский пообещал разобраться с ситуацией вокруг киноцентра «Соловей» в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр культуры РФ Владимир Мединский, отвечая на вопросы из зала после своей лекции в рамках седьмого Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ), пообещал разобраться с ситуацией вокруг киноцентра "Соловей" в Москве.
Ранее сообщалось, что на месте киноцентра "Соловей", расположенного в Краснопресненском районе Москвы, могут построить гостиницу с культурно-досуговым центром. У Мединского спросили, есть ли возможность избежать этого строительства.
"Возможность есть — путем невыдачи разрешения на строительство, что есть полномочия правительства Москвы", — ответил министр, пообещав направить "соответствующий запрос" мэру Москвы Сергею Собянину.
"Если вы спросите мое личное мнение, скажу, что для культуры, для города важнее кинотеатр, чем очередная безумная застройка", — сказал Мединский, отметив, что не в курсе ситуации, "нужно еще проверить информацию".
АО "Киноцентр" в октябре получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице, владение 15. Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагается 24 зала.

О Форуме

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 15 по 17 ноября и включает деловую программу и фестивальную часть, ориентированную на местных жителей и туристов. Тема форума — "Культура как стратегический потенциал страны". Зарегистрированы 13 тыс. участников профессионального и более 20 тыс. участников общественного потоков. Деловой поток разделен на 14 секций, а также межсекционной программы.
Почетный статус "страна-гость" в этом году получили Италия и Катар, которые подготовили специальные мероприятия. Всего в этом году форум посетят гости из России и еще 101 страны.
ТАСС выступает организатором секции "Массовые коммуникации", а также является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Репортажи фотожурналистов ТАСС доступны к просмотру и бесплатному скачиванию в высоком разрешении на сайте culturalforum2018.tassphoto.com.
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