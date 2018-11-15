В России впервые пройдет киноконцерт «Холодное сердце»

Киноконцерт «Холодное сердце»: уникальное прочтение знаменитого фильма

Компания Disney при поддержке Mastercard впервые в России представляет киноконцерт «Холодное сердце», который пройдет в одном из самых современных концертных залов — МКЗ «Зарядье». Мероприятие состоится 9 декабря 2018 года.

Австралии, Киноконцерт «Холодное сердце» — это новое прочтение классики Disney. Легендарный фильм демонстрируется на большом экране, а вся музыка из него синхронно исполняется симфоническим оркестром. Проект с большим успехом прошел на лучших мировых сценах США Великобритании , Европы, теперь премьера состоится в России.

Анимационный фильм «Холодное сердце», ставший настоящим хитом и удостоенный двух премий «Оскар», впервые представлен в уникальном формате, когда кино и живая музыка объединяются на одной сцене. Благодаря современной акустике концертного зала «Зарядье» зрители смогут получить новые ощущения и заново открыть для себя волшебную историю о приключениях Анны и Эльзы. Любимые мелодии прозвучат в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», дирижёр — Сергей Тарарин.

Ранее в России уже более 30 000 зрителей смогли познакомиться с киноконцертами Disney в сопровождении симфонического оркестра: первая часть киносаги «Пираты Карибского моря», оскароносная картина «Фантазия» и «Волшебные мелодии», где представлены фрагменты из семи любимых анимационных фильмов.

Киноконцерт «Холодное сердце» — прекрасная возможность в канун Нового года провести волшебный вечер вместе с любимыми героями и погрузиться в сказочный мир Disney. Билеты на можно приобрести на сайте lastick.ru/frozenconcert , а также у билетных операторов.

Концерт создан в сотрудничестве с продюсерской компанией «Zapomni».

Держателям карт Mastercard доступна эксклюзивная скидка 10% на приобретение билетов на официальном сайте мероприятия.