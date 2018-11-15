Собянин назначил глав управ двух районов Москвы

Агентство «Москва»: последние новости

Пассажиропоток станции МЦК «Нижегородская» вырос до 381 тыс. человек с открытия платформы «Карачарово»

Беспилотные вагоны могут запустить на Кольцевой линии столичного метро в течение пяти лет