Собянин назначил глав управ двух районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении глав двух управ районов столицы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Принять на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность глав управ районов Москвы с заключением служебных контрактов на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанных должностей, установленный нормативными правовыми актами Москвы», — говорится в документе.
Главой управы района Косино-Ухтомский Москвы назначена Людмила Богачева.
Главой управы района Сокольники Москвы назначена Елена Цветкова.