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Собянин назначил глав управ двух районов Москвы
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С. Собянин назначил глав управ двух районов Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении глав двух управ районов столицы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
«Принять на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность глав управ районов Москвы с заключением служебных контрактов на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанных должностей, установленный нормативными правовыми актами Москвы», — говорится в документе.
Главой управы района Косино-Ухтомский Москвы назначена Людмила Богачева.
Главой управы района Сокольники Москвы назначена Елена Цветкова.
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