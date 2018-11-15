Названы сроки перехода на полную цифровизацию электросетей

Москва в 2023 году перейдет на полную цифровизацию электросетей

Москва будет первым регионом России , который перейдет на полную цифровизацию электросетевого комплекса, это произойдет уже в 2023 году, говорится в сообщении электросетевого госхолдинга "Россети"

"Москва будет первым субъектом Российской Федерации, который перейдет на полную цифровизацию электросетевого комплекса уже в 2023 году. В течение пяти лет цифровые районы электрических сетей появятся во всех округах Москвы. Мы не просто улучшим наблюдаемость сети и минимизируем риски возникновения аварий, энергетики смогут заблаговременно прогнозировать возможные технологические нарушения", — приводятся в сообщении компании слова генерального директора Павла Ливинского.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл объединенный центральный диспетчерский пункт "Московских кабельных сетей" (входит в группу "Россети"), который повысит надежность работы сетей и позволит сократить время реагирования на различные нарушения.

В ходе открытия диспетчерского пункта Ливинский представил проект по созданию цифрового района электрических сетей (РЭС) в Северо-Западном округе столицы, который будет полностью реализован до конца 2020 года.

Как отмечается в сообщении, на первом этапе применения современного программно-технического комплекса в рамках создания цифрового РЭС на 35% увеличится управляемость электрической сетью: технологические нарушения будут определяться мгновенно, в автоматическом режиме, а функция "советчик диспетчера" поможет выбрать оптимальный и самый быстрый способ дистанционного устранения нарушения.

В проект "Цифровой РЭС" будет интегрирована система "Цифровой электромонтер". Она предполагает оснащение персонала мобильными устройствами управления и контроля, наличие мобильных решений с действующими информационными системами. Это позволит эффективно использовать рабочее время, отслеживать перемещения персонала, сократить операционные расходы. Точная информация об участке, на котором произошел сбой, поможет электромонтеру сэкономить время на ликвидацию технологического нарушения, поясняют в "Россетях".