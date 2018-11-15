В Москве могут появиться площадки для стрит-арта

По мнению чиновника, для уличных художников очень подойдут кварталы, подвергшиеся реновации. При этом он считает, что рисовать на стенах творцы должны под присмотром крупных музеев и галерей.

«Я бы пригласил Третьяковку или «Гараж» курировать это», — сказал Кузнецов. Также он сообщил, что и сами художники уже проявляли интерес к кварталам реновации.

Заявление главного архитектора последовало вскоре после выставок, пожалуй, самого знаменитого уличного художника Бэнкси, прошедших в Москве и Петербурге. На вопрос, вынесенный организаторами экспозиции «Стрит-арт: вандализм или искусство?», москвичи, судя по всему, ответили в пользу второго варианта.