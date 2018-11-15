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В Москве могут появиться площадки для стрит-арта
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В Москве могут появиться площадки для стрит-арта 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: MOS.RU
Власти Москвы готовы дать зелёный свет стрит-арту. Об этом объявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в рамках Международного культурного форума, который начался в Санкт-Петербурге 15 ноября.
По мнению чиновника, для уличных художников очень подойдут кварталы, подвергшиеся реновации. При этом он считает, что рисовать на стенах творцы должны под присмотром крупных музеев и галерей.
«Я бы пригласил Третьяковку или «Гараж» курировать это», — сказал Кузнецов. Также он сообщил, что и сами художники уже проявляли интерес к кварталам реновации.
Заявление главного архитектора последовало вскоре после выставок, пожалуй, самого знаменитого уличного художника Бэнкси, прошедших в Москве и Петербурге. На вопрос, вынесенный организаторами экспозиции «Стрит-арт: вандализм или искусство?», москвичи, судя по всему, ответили в пользу второго варианта.
При этом власти Санкт-Петербурга на прошлой неделе отказались менять порядок согласования картин на стенах. Сейчас на их одобрение полагается четыре месяца. Картины, не прошедшие эту процедуру, считаются незаконными и уничтожаются, независимо от их художественной ценности.
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