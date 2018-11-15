В Москве за год организовали более 200 переходов 

Более 200 новых пешеходных переходов было организовано в Москве в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Больше всего переходов появилось в центральной части города — более 50. Большинство из них было организовано по программе благоустройства.
В пресс-службе отметили, что идеи об организации переходов принимались в основном от жителей районов. Но сотрудниками ЦОДД постоянно ведется мониторинг транспортных и пешеходных потоков для определения мест для потенциальных переходов.
Ранее стало известно, что Сергей Собянин расширил перечень транспортных средств для перевозки пассажиров по выделенным полосам. В перечень вошли транспортные средства, которые использует департамент ЖКХ и подведомственные учреждения, а также транспортные средства с двухэтажным типом кузова, со съемными стеклопакетами на втором этаже или открытым (полуоткрытым) верхом второго этажа.