В Москве за год организовали более 200 переходов

Более 200 новых пешеходных переходов было организовано в Москве в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Больше всего переходов появилось в центральной части города — более 50. Большинство из них было организовано по программе благоустройства.

В пресс-службе отметили, что идеи об организации переходов принимались в основном от жителей районов. Но сотрудниками ЦОДД постоянно ведется мониторинг транспортных и пешеходных потоков для определения мест для потенциальных переходов.