Ещё
В Москве за год организовали более 200 переходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве за год организовали более 200 переходов 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 200 новых пешеходных переходов было организовано в Москве в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Больше всего переходов появилось в центральной части города — более 50. Большинство из них было организовано по программе благоустройства.
В пресс-службе отметили, что идеи об организации переходов принимались в основном от жителей районов. Но сотрудниками ЦОДД постоянно ведется мониторинг транспортных и пешеходных потоков для определения мест для потенциальных переходов.
Ранее стало известно, что Сергей Собянин расширил перечень транспортных средств для перевозки пассажиров по выделенным полосам. В перечень вошли транспортные средства, которые использует департамент ЖКХ и подведомственные учреждения, а также транспортные средства с двухэтажным типом кузова, со съемными стеклопакетами на втором этаже или открытым (полуоткрытым) верхом второго этажа.
Москва24: последние новости
Новую платформу "Северянин" ближе к МЦК откроют в 2019 году На северо-востоке Москвы поставят памятник Конфуцию На Кольцевой линии метро Москвы поезда ходят с увеличенным интервалом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отрубившему жене руки вынесли приговор367
ЕС созывает экстренный саммит91
Мучения в школе: за что учительница избила ребенка430
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой95
Пока вы спали: Порошенко расколол УПЦ180
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:51
Девятилетняя каратистка отбилась от насильника
Криминал Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
02:07
Новая эстакада свяжет две ключевые трассы
Новости Москвы
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
00:57
Взрыв автомобиля в Москве попал на видео
Происшествия
01:41
«Реактивные грузовики» армии России поразили США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение