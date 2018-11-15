Названа дата открытия новой платформы «Северянин»

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Новую платформу «Северянин» ближе к МЦК откроют в 2019 году 

Москва24 40 минут назад
В рамках инвестиционной программы "РЖД" железнодорожники продолжают работы по переносу остановки "Северянин" Ярославского направления МЖД ближе к станции "Ростокино" Московского центрального кольца (МЦК).
Пешеходная связь сократится с прежних 600 метров до нескольких десятков метров. Проект интеграции включает строительство 3 новых пассажирских платформ, конкорса, наземного и подземного вестибюлей. Новая платформа будет открыта в 2019 году.
Под путями Ярославского направления установят специальное пролетное строение, которое позволит строить подземный вестибюль под проходящими поездами без остановки движения.
17 ноября будет изменено расписание пригородных поездов. Некоторые электрички снимут с рейсов. МЖД просит пассажиров заранее узнать об изменениях в графике движения.
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