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Зимняя пассажирская навигация открылась в Москве
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На Москве-реке открылся сезон зимней пассажирской навигации 

Москва24 + ещё 6 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
На Москве-реке открылся сезон зимней пассажирской навигации. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Зимой по реке будут курсировать десять всесезонных судов ледокольного класса, а примерно 140 летних теплоходов, на которых туристы катались с апреля по ноябрь, займут место на стоянке до весны. По словам специалистов, благодаря укрепленному корпусу суда ледокольного класса могут ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Если Москва-река промерзает глубже из-за сильных морозов, ее расчищают ледоколы.
Как рассказали в столичном Комитете туризма, зимние речные маршруты появились на Москве-реке относительно недавно, но уже успели стать популярными у москвичей и гостей города. В частности, с ноября 2017-го по апрель 2018 года всесезонные суда перевезли свыше 200 тысяч пассажиров.
В комитете также напомнили, что зимой столицу посещает немало зарубежных туристов, которые очень любят речные прогулки. Аудиотуры для них теперь доступны на пяти иностранных языках: английском, французском, немецком, итальянском и китайском.
Уточняется, что в зимний период работают два наиболее востребованных туристических маршрутов. Они проходят через центральную часть города. Во время экскурсии, которая длится около 2,5 часа, туристы могут увидеть с воды такие достопримечательности, как Московский Кремль, собор Василия Блаженного, стадион "Лужники" и главный корпус МГУ на Воробьевых горах..
В этом году летняя пассажирская навигация на Москве-реке началась 24 апреля и завершилась в середине октября. По Москве-реке пассажиров возили 150 судов. Примерно 100 из них курсировали по туристическим маршрутам, а остальные использовались на заказных рейсах.
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