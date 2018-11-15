Зимняя пассажирская навигация открылась в Москве

На Москве-реке открылся сезон зимней пассажирской навигации

На Москве-реке открылся сезон зимней пассажирской навигации. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Зимой по реке будут курсировать десять всесезонных судов ледокольного класса, а примерно 140 летних теплоходов, на которых туристы катались с апреля по ноябрь, займут место на стоянке до весны. По словам специалистов, благодаря укрепленному корпусу суда ледокольного класса могут ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Если Москва-река промерзает глубже из-за сильных морозов, ее расчищают ледоколы.

Как рассказали в столичном Комитете туризма, зимние речные маршруты появились на Москве-реке относительно недавно, но уже успели стать популярными у москвичей и гостей города. В частности, с ноября 2017-го по апрель 2018 года всесезонные суда перевезли свыше 200 тысяч пассажиров.

В комитете также напомнили, что зимой столицу посещает немало зарубежных туристов, которые очень любят речные прогулки. Аудиотуры для них теперь доступны на пяти иностранных языках: английском, французском, немецком, итальянском и китайском.

Уточняется, что в зимний период работают два наиболее востребованных туристических маршрутов. Они проходят через центральную часть города. Во время экскурсии, которая длится около 2,5 часа, туристы могут увидеть с воды такие достопримечательности, как Московский Кремль, собор Василия Блаженного, стадион "Лужники" и главный корпус МГУ на Воробьевых горах..

В этом году летняя пассажирская навигация на Москве-реке началась 24 апреля и завершилась в середине октября. По Москве-реке пассажиров возили 150 судов. Примерно 100 из них курсировали по туристическим маршрутам, а остальные использовались на заказных рейсах.