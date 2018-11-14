Меняется расписание электричек Казанского направления

Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится 21 ноября

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится 21 ноября из-за ремонтных работ на станции "Шиферная"

"21 ноября временно скорректировано расписание Казанского направления. 21 ноября будут проводиться путевые работы на станции "Шиферная". В связи с этим изменится расписание некоторых электропоездов, следующих через эту станцию", — говорится в сообщении ЦППК в Twitter.

Как отмечается, будет изменено время отправления и прибытия некоторых электричек, а также режим остановок.

Пассажиры могут ознакомиться с актуальным расписанием на железнодорожных станциях и остановках, на сайте компании и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что пригородные электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании перешли на зимний график движения.

В связи с этим скорректированы расписания Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского и Савеловского направлений.