Ещё
Меняется расписание электричек Казанского направления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится 21 ноября 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится 21 ноября из-за ремонтных работ на станции "Шиферная"
"21 ноября временно скорректировано расписание Казанского направления. 21 ноября будут проводиться путевые работы на станции "Шиферная". В связи с этим изменится расписание некоторых электропоездов, следующих через эту станцию", — говорится в сообщении ЦППК в Twitter.
Как отмечается, будет изменено время отправления и прибытия некоторых электричек, а также режим остановок.
Пассажиры могут ознакомиться с актуальным расписанием на железнодорожных станциях и остановках, на сайте компании и в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".
Ранее сообщалось, что пригородные электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании перешли на зимний график движения.
В связи с этим скорректированы расписания Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского и Савеловского направлений.
Москва24: последние новости
Кинотеатр "Космос" открылся после реконструкции На ВДНХ пройдет благотворительный забег Дедов Морозов Выставку "Сокровища музеев России" за 10 дней посетили более 100 тысяч человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы579
Германия потребовала закрыть украинский «Миротворец»19
Полиция оцепила посольство России в Германии3
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ802
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае11
Видео
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:36
Счастливое падение: ребенок случайно спас друга
Происшествия
00:19
В московских парках открылись первые катки
Новости Москвы Пожары
00:31
Встреча Путина и Моди «из болливудского фильма» попала на видео
Политика
02:56
Крабоеда-«цапка» призвали освободить
Происшествия
03:05
Депутат опубликовал меню и цены столовой Госдумы
Политика Общество
03:52
Посадка пассажирского самолета в грозу попала на видео
Происшествия Погода
02:24
Невеста погибшего в крушении Boeing 737 исполнила его желание
Общество
01:39
Почему Назарбаев боится изображения Крымского моста
СНГ В мире
10:05
Порошенко перешел на крик в разговоре с главой УПЦ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение