Сосульки снимут на камеру

14 ноября в Объединении административно-технических инспекций города Москвы рассказали о подготовке к содержанию скатных кровель нежилых домов в зимний период.

Зима для Комплекса городского хозяйства уже началась. Были первые робкие попытки выпадения снега, а устойчивый снежный покров, если верить Гидрометцентру, сформируется где-то во второй половине декабря. Поэтому расслабляться нам нельзя, особенно если учесть, что в последние годы за зимний период у нас ни разу не выпадало меньше, чем 2,5 метра снега. Суточные колебания температур — тоже нормальная ситуация для Московского региона, а такое явление способствует образованию сосулек и снежно-ледяных образований. Каждую зиму в столице фиксируют от 50 до 70 таких переходов через ноль. А от сосулек нам следует оперативно избавляться, они являются источником повышенного травматизма.

В Москве существуют нормативные требования по очистке кровель в зимний период, которые обязывают собственников и управляющие организации принимать необходимые меры по очистке кровель, карнизов, других выступающих элементов фасада. Мы все понимаем, что количество скатных кровель в Москве ограничено, но сосульки и снежные шапки образуются на любом козырьке или выступе. А это очень большой объем контрольной работы. При любых образованиях сосулек они подлежат немедленному удалению, с предварительной установкой ограждающих элементов, предупреждающих заход пешеходов в опасные зоны. При накоплении снега на кровлях более пяти сантиметров, а это, повторюсь, является нормальным для Москвы явлением, также требуется уборка.

Лучший вариант, когда владельцы сами, надлежащим образом, в установленные нормативом сроки, то есть за 2–3 дня, производят очистку кровель от снежно-ледяных образований. К сожалению, не все у нас такие сознательные, поэтому в этом случае работает наш инспекционный контроль. Если собственники не выполняют обязанности, мы их заставляем при помощи штрафных санкций. Если уж и они не помогают, то существует механизм, при котором уборку делает ГБУ «Жилищник» района, после чего организации вынуждены будут компенсировать затраты на проведение работ.

Мы осуществляем ежедневный мониторинг состояния очистки кровель, в том числе и с помощью средств видеонаблюдения. Этой зимой инспекторы Объединения будут активно использовать городскую систему видеонаблюдения и проверять кровли в центральной части города, а это около 800 объектов. Те здания, которые не попадают в обзор камер, будут проверяться с выходом на место.

Всего на контроле ОАТИ более 5,7 тысячи нежилых зданий, имеющих скатные кровли или выходящие на пешеходные тротуары. Для организации работ по подготовке этих объектов к грядущей зиме мы совместно с префектурами направили около 3,4 тысячи обращений собственникам нежилых зданий. В них указаны возможные способы проведения работ, а также предупреждение о персональной ответственности за невыполнение обязательств.