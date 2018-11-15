«Сонная» выставка откроется в Музее Москвы

Хотите посмотреть сон-детектив, сон-мелодраму, сон-дискотеку, сон-дискуссию или сон для селфи? Смело отправляйтесь в Музей Москвы . Здесь 20 ноября в 19:00 откроется выставка «Сны Москвы», на которой с помощью экспонатов можно будет отправиться в воображаемый мир видений. Всего в экспозиции собрано 13 инсталляций. Вход на вернисаж будет свободный, сообщили на официальном портале столичной мэрии

Среди предметов, хранящихся в музее есть много мебели, одежды, игрушек и фотографий. Руководство постоянно ищет способы их продемонстрировать.

— Выставка «Сны Москвы» — воплощение творческого подхода к коллекции и эксперимент, к которому мы долго шли. Здесь вещи не будут показывать свое время и предназначение, а окажутся в новых обстоятельствах и контекстах, нереальных, как сны, где возможно все», — рассказала директор Алина Сапрыкина.

Что за песня навязчиво и постоянно крутится в голове у игрушечного крокодила, сделанного в 1980-е годы прошлого века, о чем мечтает кружевная сорочка начала 1900-х годов, что замышляет против своей хозяйки чайник и как переместиться в эпоху Хрущева, сняв трубку в телефонной будке: обо всем этом можно будет узнать на выставке.

— Это новый уровень работы с музейной экспозицией, более тонкий и живой способ ее создать и удивить тех, кто придет в музей. Мы соединяем черты иммерсивного театра, сторителлинга, мультимедиа с классикой и традицией — экспонатами из фондов», — пояснила Евгения Кикодзе, куратор выставки.

Экспозиция будет работать до 20 марта 2019 года.