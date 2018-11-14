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На ВДНХ пройдет забег Дедов Морозов
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На ВДНХ пройдет благотворительный забег Дедов Морозов 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: Москва24
На ВДНХ 23 декабря состоится ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на фонд помощи хосписам "Вера".
Всю прибыль от проведения забега направят в фонд "Вера" на помощь пациентам хосписов.
Забег начнется в 11:00. Для участников от 14 лет доступен забег на 5 километров, от 18 лет — на 10 километров. Куртку, штаны и шапку Деда Мороза выдадут всем участникам в стартовом пакете.
В начале октября в Сокольниках прошел благотворительный "Супергеройский забег", в котором вышли на старт Бэтмен, Супермен, Капитан Америка, зомби и другие герои комиксов и фильмов.
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