На ВДНХ пройдет забег Дедов Морозов

На ВДНХ пройдет благотворительный забег Дедов Морозов

На ВДНХ 23 декабря состоится ежегодный благотворительный забег Дедов Морозов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на фонд помощи хосписам "Вера".

Всю прибыль от проведения забега направят в фонд "Вера" на помощь пациентам хосписов.

Забег начнется в 11:00. Для участников от 14 лет доступен забег на 5 километров, от 18 лет — на 10 километров. Куртку, штаны и шапку Деда Мороза выдадут всем участникам в стартовом пакете.

В начале октября в Сокольниках прошел благотворительный "Супергеройский забег", в котором вышли на старт Бэтмен, Супермен, Капитан Америка, зомби и другие герои комиксов и фильмов.