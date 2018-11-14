В столице снизились цены на овощи для борща

Росстат сообщил о снижении цен на овощи из набора для борща. «Вечерка» узнала, во что обойдется москвичам кастрюля любимого блюда.

По сообщению Федеральной службы государственной статистики, за последний месяц усилилась тенденция к падению стоимости овощей, входящих в состав борща. Так, репчатый лук подешевел на 7,6 процента, а свекла — на 16,2 процента.

На 11 процентов «упала» морковь. Подорожали лишь помидоры, их цена выросла на 19 процентов. По словам эксперта, в течение месяца стоимость этих овощей сильно меняться не будет.

— Большое предложение на рынке моркови, но цены не упадут, поскольку на нее остановился спрос, — сказал коммерческий директор агрохолдинга Михаил Тихомиров. — Могут только незначительно увеличиться цены капусты и свеклы.

КСТАТИ

Самым лучшим дополнением к борщу считаются пампушки с чесноком. Испечь их можно буквально за 20 минут. Для этого вам понадобятся самые простые ингредиенты: мука, молоко, масло, дрожжи, чеснок и, конечно, соль и сахар. Отличным дополнением к борщу станет и традиционное сало.