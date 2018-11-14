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В московских парках открылись первые катки
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В московских парках открылись первые катки 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Ледовые площадки заработали в московском парке "Сокольники", саду "Эрмитаж", Бабушкинском и Таганском парках в Москве в тестовом режиме, еще два — в парке Северного речного вокзала и в Измайловском парке заработают на этой неделе, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе "Мосгорпарка".
"Парки Москвы приглашают протестировать катки перед открытием зимнего сезона. Это каток "Лед" в парке "Сокольники" площадью более пяти тысяч квадратных метров. Вход платный, есть два проката, есть фигурные, хоккейные и детские коньки. Работает с 10.00 мск до полуночи. В вечернее время суток бортики катка "Лед" светятся неоновыми цветами", — рассказали в пресс-службе.
Посетители также могут опробовать каток в саду "Эрмитаж", площадь которого составляет почти 1 тысячу квадратных метров. Каток открыт в выходные с 10.00 до 22.00 мск, в будни — с 14.00 до 21.00 мск (по понедельникам он открывается с 14.00 мск), вход на каток платный.
"Покататься уже сейчас можно в Таганском парке. Здесь пока можно кататься бесплатно, если принести свои коньки. Он открыт каждый день с 10.00 до 23.00 мск. Технический перерыв с 15.00 до 17.00 мск", — уточнили в "Мосгорпарке".
Также с 15 ноября откроется каток в парке Северного речного вокзала, а с 16 ноября в Измайловском парке.
"В парке Северного речного вокзала заливают хоккейную коробку с искусственным льдом, но его работа зависит от погоды. Каток бесплатный, начнет работать с 15 ноября, нужно приходить со своими коньками. В Измайловском парке в тестовом режиме каток начнет работать 16 ноября. В этот день можно будет покататься бесплатно, а уже с 17 ноября вход станет платным", — рассказал собеседник агентства.
Еще один каток открылся в Бабушкинском парке, он будет работать каждый день с 11.00 до 22.00 мск.
Ранее сообщалось, что каток в Парке Горького в Москве откроется 22 ноября, ведущей темой этого года станет индустриальный стиль или "фабрика счастливых людей", сообщили в пресс-службе парка в среду. Каток в Парке Горького — одна из крупнейших в Европе искусственных ледовых площадок под открытым небом. В прошлом году темой зимнего сезона стали световые инсталляции и оптические иллюзии, стереопространство. На все павильоны и сооружения катка нанесли стереорисунки, создающие иллюзию движущихся волн. Центральным элементом стал светодинамический куб. —0-
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