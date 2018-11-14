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В Москву прилетели свиристели
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В Москву на зимовку прилетели свиристели и длиннохвостые совы 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Длиннохвостые совы, клесты-сосновики и некоторые свиристели прилетели в Москву в преддверии зимы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды со ссылкой на специалистов "Мосприроды".
"Прилетели длиннохвостые совы и клесты-сосновики, также не массово, но прибыли свиристели. Точных сроков по прилету этих птиц нет, так как это растянутый процесс", — рассказали специалисты.
Ранее сообщалось, что с приходом холодов в Москву прилетели снегири. Так, птицы были замечены на территории Измайловского парка, в Битцевском лесу, в ландшафтных заказниках "Теплый стан", "Тропаревский" и природном заказнике "Долина реки Сетунь".
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