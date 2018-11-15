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Одобрены проекты кварталов реновации в Конькове и Солнцеве
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Одобрены проекты кварталов реновации в Конькове и Солнцеве 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проекты планировки территории жилых кварталов в районах Коньково и Солнцево получили предварительное одобрение Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина в рамках программы реновации жилого фонда столицы. Теперь их направят на публичные слушания.
Как уточнили в ГЗК, проектируемый микрорайон № 6 расположен в районе Коньково на юго-западе Москвы. Его площадь составляет 39,2 гектара, а границами являются улица Бутлерова, Севастопольский проспект, улица Миклухо-Маклая и улица Введенского. Реорганизации подлежит большая часть территории микрорайона, так как в программу реновации там включено 24 жилых дома.
Согласно проекту, в микрорайоне возведут более 407 тысяч квадратных метров недвижимости, причем 317 тысяч "квадратов" отведут под жилье. Поблизости от новых домов также построят детский сад на 210 воспитанников и школу, где смогут обучаться 200 человек. Кроме того, у школы № 49 в Конькове появится новый корпус на 350 мест. Проект также предусматривает строительство дома культуры, ФОКа с катком и бассейном, многофункционального торгово-бытового центра.
На первых этажах домов и в пристройках разместятся магазины и объекты бытового обслуживания. Для машин оборудуют подземные паркинги, отдельно стоящий гараж и плоскостные автостоянки.
Уточняется, что строительные работы развернутся на месте сносимых домов и на территории школы. Остальная застройка микрорайона останется неизменной.
В районе Солнцево реорганизация частично затронет территорию поселка Западный, расположенную между улицами Новопеределкинская, Родниковая и проектируемым проездом № 6662. Ее общая площадь равняется 11,5 гектара. В программу реновации в Западном включили восемь жилых домов. Там планируют построить 166,5 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 120,7 тысячи квадратных метров жилья.
Одобренный ГЗК проект предполагает строительство в поселке детского сада на 230 мест, школьного корпуса на 175 учеников и нового здания ФОК на базе ныне недействующего бассейна. Предприятия торговли и услуг займут первые этажи домов или пристроенные к ним помещения. Автомобили можно будет оставлять в гаражах и на плоскостных стоянках. Работы на стартовой площадке реновации − рядом с домом № 4 на Родниковой улице − будут проходить на месте сносимых домов и детсада с сохранением остальной застройки микрорайона.
В соответствии с Московским стандартом благоустройства, на территории новых жилых кварталов оборудуют детские и спортивные площадки, места для отдыха, газоны и цветники.
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