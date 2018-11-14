18 подземных переходов отремонтировали в столице

За 2018 год в Москве отремонтировали почти 20 подземных переходов

Почти 20 подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве с начала 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Гормост". Из них в 12 переходах работы проводили подрядчики, в 6 — производственные участки учреждения.

"Среди отремонтированных пешеходных тоннелей можно выделить подземные переходы МИД, Селигерский, Коломенский, Нижняя Масловка, Бескудниковский, Петровско-Разумовский, Пролетарский и другие", — сообщили в ГБУ.

Все отремонтированные переходы оснастят системой видеонаблюдения. Пока ею оборудованы уже 4 перехода.

Ремонт пешеходных тоннелей в среднем должен проводиться каждые 26-30 лет, отметило ведомство. В оперативном управлении ГБУ "Гормост" находится почти 500 подземных пешеходных переходов.