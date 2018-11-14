Зимний музейный сезон откроется на ВДНХ 5 декабря

На ВДНХ 5 декабря откроется зимний музейный сезон, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Гости парка увидят сразу четыре новые выставки, две из которых продолжают инициированную ВДНХ уникальную программу межмузейного обмена "Резидент".

Выставка "Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея" разместится в павильоне "Рабочий и колхозница". Она включает в себя изобразительное искусство первой половины ХVIII века — 70-х годов XX века. Это более 130 произведений живописи и графики, созданных в разных жанрах и стилях — от светского портрета до авангарда и соцреализма.

Также ее дополняют произведения из знаменитого собрания восточного искусства музея: миниатюры и панно из коллекции искусства Китая, Японии, Индии XVIII–XIX веков.

Вторая экспозиция будет посвящена творчеству Михаила Булгакова . Она включает в себя рукописи, личные вещи, письма и фотографии из архивов и музеев Москвы и Санкт-Петербурга.

Экспозиция получила название "Явление героя. В поисках Михаила Булгакова". Состоит она из трех частей: "За мной, мой читатель!", "Я, к сожалению, не герой" и "Извлечение мастера".

В павильоне № 16 "Гидрометеорология" представят выставку "Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева ". Там будет представлена коллекция броской, эпатажной одежды и аксессуаров — всего более 50 нарядов и украшений, созданных ведущими кутюрье мира из модных домов Chanel , Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy и Balmain.

Четвертая экспозиция "Легко" — заключительный проект конкурсной программы ВДНХ "Взлет" в 2018 году. Экспозиция Анастасии Вепревой состоит из трех частей — земля, облака, небо. Она предлагает проделать метафорический путь вслед за изменениями медийного и изобразительного ряда.

Две новые выставки открылись в крупнейшем в России космическом музее "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Теперь посетители павильона № 34 "Космос" могут не только узнать о космических технологиях, но и сравнить массу планет на гигантских весах, разработать меню для космонавта и понаблюдать за тем, как растет шпинат в орбитальной оранжерее.

На новых выставках представлено более 100 экспонатов, в том числе инсталляции, макеты аппаратов, образцы нагрузочных костюмов для космонавтов, которые долгое время находятся в условиях невесомости, а также фото— и видеоматериалы. Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, экспозиция "Наука о космосе" призвана объяснить посетителям, как устроен мир за пределами нашей планеты, и понять процессы, которые происходят во Вселенной.