Зимний музейный сезон откроется на ВДНХ 5 декабря 

На ВДНХ 5 декабря откроется зимний музейный сезон, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Гости парка увидят сразу четыре новые выставки, две из которых продолжают инициированную ВДНХ уникальную программу межмузейного обмена "Резидент".
В частности, Самарский областной художественный музей впервые привезет в Москву коллекцию знаковых полотен русских мастеров Ивана Айвазовского, Ильи Репина и Валентина Серова.
Выставка "Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея" разместится в павильоне "Рабочий и колхозница". Она включает в себя изобразительное искусство первой половины ХVIII века — 70-х годов XX века. Это более 130 произведений живописи и графики, созданных в разных жанрах и стилях — от светского портрета до авангарда и соцреализма.
Также ее дополняют произведения из знаменитого собрания восточного искусства музея: миниатюры и панно из коллекции искусства Китая, Японии, Индии XVIII–XIX веков.
Вторая экспозиция будет посвящена творчеству Михаила Булгакова. Она включает в себя рукописи, личные вещи, письма и фотографии из архивов и музеев Москвы и Санкт-Петербурга.
Экспозиция получила название "Явление героя. В поисках Михаила Булгакова". Состоит она из трех частей: "За мной, мой читатель!", "Я, к сожалению, не герой" и "Извлечение мастера".
В павильоне № 16 "Гидрометеорология" представят выставку "Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева". Там будет представлена коллекция броской, эпатажной одежды и аксессуаров — всего более 50 нарядов и украшений, созданных ведущими кутюрье мира из модных домов Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy и Balmain.
Четвертая экспозиция "Легко" — заключительный проект конкурсной программы ВДНХ "Взлет" в 2018 году. Экспозиция Анастасии Вепревой состоит из трех частей — земля, облака, небо. Она предлагает проделать метафорический путь вслед за изменениями медийного и изобразительного ряда.
Две новые выставки открылись в крупнейшем в России космическом музее "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Теперь посетители павильона № 34 "Космос" могут не только узнать о космических технологиях, но и сравнить массу планет на гигантских весах, разработать меню для космонавта и понаблюдать за тем, как растет шпинат в орбитальной оранжерее.
На новых выставках представлено более 100 экспонатов, в том числе инсталляции, макеты аппаратов, образцы нагрузочных костюмов для космонавтов, которые долгое время находятся в условиях невесомости, а также фото— и видеоматериалы. Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, экспозиция "Наука о космосе" призвана объяснить посетителям, как устроен мир за пределами нашей планеты, и понять процессы, которые происходят во Вселенной.