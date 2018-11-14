Каток в Парке Горького оформят в новом стиле

Каток в Парке Горького оформят в индустриальном стиле

Каток в Парке Горького откроется 22 ноября. Его оформление, как и в прошлые годы, будет тематическим. Этой зимой каток станет "фабрикой счастливых людей". Площадку оформят в индустриальном стиле. На арке главного входа установят неоновую конвейерную ленту, перед входом на каток поставят 10-метровую фабричную трубу, павильоны проката стилизуют под цеха, в центре катка организуют инсталляцию из тысячи светящихся труб.

В пресс-службе Парка Горького добавили, что в 1934 году английский писатель Герберт Уэллс назвал парк "фабрикой счастливых людей".

"На нашей зимней "фабрике" будет много цвета, света и музыки, а главным «продуктом» станут положительные эмоции", — отметила директор Парка Горького Марина Люльчук.

Церемония открытия состоится 22 ноября, начнется она в 19:00 и продлится до полуночи. В честь начала зимнего сезона на льду будет вечеринка, прямо на катке установят сцену. Выступать будут российский дуэт Tiger Balms и группа Cream Soda. Мероприятие проведут комедийные актеры Ирина Чеснокова Владимир Маркони . Билеты на открытие катка можно приобрести на сайте Парка Горького.

Площадь ледового поля с искусственным покрытием составит около 18 тысяч квадратных метров. Работать каток будет до 10 марта.

"По неоновой конвейерной ленте на арке главного входа будет двигаться коробка, в которую упаковывают коньки. Силуэтов коробок несколько, они будут загораться поочередно, создавая анимационный эффект. Таким образом, посетителям будет казаться, что лента движется и перед ними проходит полный цикл упаковки коньков", — рассказывает портал мэра и правительства Москвы.

Каток разделят на три зоны: для всех, для детей и для любителей хоккея. На катке будет работать 21 точка общепита. У входа на каток будут работать 13 касс и 6 терминалов.

Парк закупил дополнительно более 1500 пар коньков, причем все женские будут иметь светящиеся шнурки с надписью "Парк Горького", а более 1000 из них оформят вмонтированной в подошву подсветкой.

Поскольку московские парки уже перешли на зимний режим работы, Парк Горького временно закрыл площадь у фонтана, пространство для игр с водой на площадке "Салют" и точки проката. С 10 октября ограничили доступ к некоторым аллеям для монтажа катка.