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Визовый центр Испании вновь заработал
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Визовый центр Испании в Москве вновь заработал 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Визовый центр Испании в Москве возобновил свою работу после того, как она была приостановлена «в связи с непредвиденными обстоятельствами».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в консульстве Испании.
Отмечается, что офис был открыт в 15:00. В компании BLS, операторе визового центра, уточнили, что 13 и 14 ноября он будет работать дольше обычного, чтобы принять без дополнительных расходов всех соискателей на визу.
Ранее консульство Испании в Москве, комментируя временное закрытие визового центра страны, сообщило, что это произошло по не зависящим от него причинам.
RT на русском: последние новости
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