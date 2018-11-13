Визовый центр Испании вновь заработал

Визовый центр Испании в Москве вновь заработал

Визовый центр Испании Москве возобновил свою работу после того, как она была приостановлена «в связи с непредвиденными обстоятельствами».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в консульстве Испании.

Отмечается, что офис был открыт в 15:00. В компании BLS, операторе визового центра, уточнили, что 13 и 14 ноября он будет работать дольше обычного, чтобы принять без дополнительных расходов всех соискателей на визу.

Ранее консульство Испании в Москве, комментируя временное закрытие визового центра страны, сообщило, что это произошло по не зависящим от него причинам.