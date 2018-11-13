Развязку Киевского шоссе у Саларьева реконструируют

В Москве реконструируют развязку Киевского шоссе у Саларьева

Москве реконструируют развязку на пересечении Киевского шоссе с Родниковой улицей вблизи станции метро "Саларьево", говорится в сообщении Москомархитектуры.

Как указывается в нем, реконструкция развязки должна улучшить транспортную доступность метро "Саларьево" и созданного на его базе транспортно-пересадочного узла.

Реконструкция предусматривает строительство нового съезда с Родниковой улицы в сторону метро, а также трех тоннелей и подъездов к ним, сообщается в пресс-релизе.