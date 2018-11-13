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Развязку Киевского шоссе у Саларьева реконструируют
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В Москве реконструируют развязку Киевского шоссе у Саларьева 

РИА Недвижимость + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве реконструируют развязку на пересечении Киевского шоссе с Родниковой улицей вблизи станции метро "Саларьево", говорится в сообщении Москомархитектуры.
Как указывается в нем, реконструкция развязки должна улучшить транспортную доступность метро "Саларьево" и созданного на его базе транспортно-пересадочного узла.
Реконструкция предусматривает строительство нового съезда с Родниковой улицы в сторону метро, а также трех тоннелей и подъездов к ним, сообщается в пресс-релизе.
Стоимость работ составит почти 3 миллиарда рублей — в такую начальную сумму оценен контракт подрядчика в электронном аукционе, объявленном властями Москвы ранее.
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