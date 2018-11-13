В столице появится карта кормовых зон

В Москве может появиться общегородская карта кормовых зон птиц

В парке "Сокольники" появится карта кормовых зон, где посетители смогут установить кормушку и понаблюдать за птицами, рассказал Агентству "Москва" руководитель проекта "Орнитарий" в парке Вадим Мишин.

По его словам, специалисты пока наметили четыре таких зоны. Карту кормовых зон планируется сформировать к декабрю. В них разместят кормушки для разных видов птиц.

Таким образом, птицам не придется бороться за еду. Кроме того, это сделает нагляднее видовое разнообразие. Можно будет следить за птицами и фотографировать их.

Мишин также призвал москвичей сообщать в орнитарий о возможности создания таких кормовых зон в других частях города. По возможности, их будут наносить их на карту Москвы и обозначать координатами.

В дальнейшем это позволит создать общемосковскую карту кормовых зон для птиц.

Ранее в столице стартовала акция "Покормите птиц зимой". Она продлится до марта следующего года.