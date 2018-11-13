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В столице появится карта кормовых зон
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В Москве может появиться общегородская карта кормовых зон птиц 

Москва24 + ещё 1 5 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парке "Сокольники" появится карта кормовых зон, где посетители смогут установить кормушку и понаблюдать за птицами, рассказал Агентству "Москва" руководитель проекта "Орнитарий" в парке Вадим Мишин.
По его словам, специалисты пока наметили четыре таких зоны. Карту кормовых зон планируется сформировать к декабрю. В них разместят кормушки для разных видов птиц.
Таким образом, птицам не придется бороться за еду. Кроме того, это сделает нагляднее видовое разнообразие. Можно будет следить за птицами и фотографировать их.
Мишин также призвал москвичей сообщать в орнитарий о возможности создания таких кормовых зон в других частях города. По возможности, их будут наносить их на карту Москвы и обозначать координатами.
В дальнейшем это позволит создать общемосковскую карту кормовых зон для птиц.
Ранее в столице стартовала акция "Покормите птиц зимой". Она продлится до марта следующего года.
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