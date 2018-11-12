В Перово с 15 ноября по 25 декабря ограничат движение

На пересечении первого и второго проезда Перова Поля ограничат движение. Ограничения будут действовать с 15 ноября по 25 декабря.

В этом районе будут реконструировать сети.

"Движение по одной полосе ограничат на пересечении первого проезда Перова Поля и второго проезда Перова Поля с 15 ноября по 25 декабря 2018 года из-за реконструкции инженерных сетей в ВАО", — сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Кроме того, с 15 по 25 апреля 2019 года будет ограничено движение транспорта на этом же участке по той же причине.

Ранее сообщалось, что перекроют движение по первому Ходынскому проезду с 12:00 по 22:30 16 ноября, с 11:30 до 22:00 17 ноября и с 13:00 до 18:30 18 ноября.