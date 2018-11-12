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В Перово с 15 ноября по 25 декабря ограничат движение
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В Перово с 15 ноября по 25 декабря ограничат движение 

Москва24 + ещё 1 7 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На пересечении первого и второго проезда Перова Поля ограничат движение. Ограничения будут действовать с 15 ноября по 25 декабря.
В этом районе будут реконструировать сети.
"Движение по одной полосе ограничат на пересечении первого проезда Перова Поля и второго проезда Перова Поля с 15 ноября по 25 декабря 2018 года из-за реконструкции инженерных сетей в ВАО", — сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Кроме того, с 15 по 25 апреля 2019 года будет ограничено движение транспорта на этом же участке по той же причине.
Ранее сообщалось, что перекроют движение по первому Ходынскому проезду с 12:00 по 22:30 16 ноября, с 11:30 до 22:00 17 ноября и с 13:00 до 18:30 18 ноября.
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