Найден создатель загадочного московского балкона

Журналистка « Московского комсомольца » нашла создателя резного балкона одной из квартир в девятиэтажном доме в Бабушкинском районе. Им оказался пенсионер по имени Сминов, который приехал в столицу в начале 1990-х, женился и осел здесь.

Сделанный им балкон украшен резьбой и неким крестом по центру. Объясняя выбор этого символа, Сминов опроверг предположения, что это православный крест. «Это пересечение наших [с женой] имен. Символ союза. Знак любви. Вертикальная полоска — это мое имя: Сминов. А горизонтальная — имя жены: Нина», — сказал он.

Мужчина вспомнил, что также отразил на кресте трех своих бывших жен, с которыми его связывали узы брака в Армении, откуда он родом. По словам Сминова, он посадил на крест трех маленьких кукол. Сейчас этих фигурок нет; вероятно, их унесло ветром, предполагает автор балкона.

Пенсионер рассказал, что имеет ветеринарное образование, но всю жизнь занимается только плотницким ремеслом. Он посетовал на отсутствие работы, несмотря на его готовность взяться за любой заказ. «Почему-то люди меня боятся. Прихожу устраиваться на работу — а от меня шарахаются. Я уже и шапку надеваю, чтобы прическа в глаза не бросалась», — признался мужчина, носящий на голове длинную косу.