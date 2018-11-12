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Движение по Ходынскому проезду перекроют 16-18 ноября
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Движение по Ходынскому проезду будет перекрыто 16-18 ноября 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Движение по первому Ходынскому проезду будет перекрыто с 16 по 18 ноября. В это же время ограничат движение по Ходынскому бульвару.
Перекрытия и ограничения будут действовать с 12:00 по 22:30 16 ноября, с 11:30 до 22:00 17 ноября и с 13:00 до 18:30 18 ноября. Причина — проведение международных соревнований по фигурному катанию, уточнил информационный центр столичного транспортного комплекса.
Первый Ходынский проезд будет перекрыт полностью. Ограничение движения будет действовать от первого Ходынского проезда до дома №1 строения 1 по Ходынскому бульвару, а также по одной полосе в сторону улицы Авиаконструктора Микояна.
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