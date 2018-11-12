Движение по Ходынскому проезду перекроют 16-18 ноября

Движение по Ходынскому проезду будет перекрыто 16-18 ноября

Движение по первому Ходынскому проезду будет перекрыто с 16 по 18 ноября. В это же время ограничат движение по Ходынскому бульвару.

Перекрытия и ограничения будут действовать с 12:00 по 22:30 16 ноября, с 11:30 до 22:00 17 ноября и с 13:00 до 18:30 18 ноября. Причина — проведение международных соревнований по фигурному катанию, уточнил информационный центр столичного транспортного комплекса.

Первый Ходынский проезд будет перекрыт полностью. Ограничение движения будет действовать от первого Ходынского проезда до дома №1 строения 1 по Ходынскому бульвару, а также по одной полосе в сторону улицы Авиаконструктора Микояна.