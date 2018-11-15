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В Москве усилят охрану строящихся храмов
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В Москве усилят охрану строящихся храмов 

Москва24 + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Решение принято на совещании в храме Христа Спасителя после инцидента с поджогом деревянной часовни в Тушине, рассказал Агентству "Москва" куратор программы строительства храмов, советник мэра города Владимир Ресин.
По словам Ресина, поручения об усилении охраны даны, прежде всего, приходам, которые являются непосредственными заказчиками строительства конкретных храмов.
Кроме того, обеспечить необходимые меры безопасности должны генподрядчики возводимых объектов. Им предписано в кратчайший срок обеспечить "тотальный контроль" за функционированием камер видеонаблюдения и проверить наличие охраны на стройплощадках.
Ресин обратил снимание, что охрана всех строящихся в рамках программы храмов — это обязательное условие. Кроме того, все строительные площадки оборудованы видеокамерами.
По словам советника мэра, отказываться от временных деревянных часовен не планируется. С их помощью приход начинает регулярную приходскую жизнь, собирая средства на строительство основного храма.
После возведения основного храма, временные часовни разбираются и перевозятся в другие столичные районы или регионы по стране, отметил Ресин.
Пожар в деревянном храме на улице Лодочная произошел вечером 6 ноября. Полиция задержала подозреваемого 35-летнего москвича — Евгения Сенчина.
Задержанный объяснил, что поджег храм в знак протеста против застройки парка, расположенного вдоль канала на улице Лодочная. Мужчину отправили под домашний арест до 7 января.
Поврежденную церковь передадут другому приходу и установят на новом месте.
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