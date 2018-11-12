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Москва признана одним из лучших городов в мире
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Москва признана одним из лучших городов в мире 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Shutterstock
Международная консалтинговая компания Resonance составила рейтинг городов с лучшими условиями для жизни. Москва оказалась в первой десятке.
Эксперты проанализировали 100 городов мира по 23 параметрам, в том числе: доступность жилья, возможность трудоустройства, состояние окружающей среды, уровень экономики и культуры. По всем критериям Лондон признан лучшим городом для жизни 2019 года.
Привлекательность британской столицы подтверждается ежегодным ростом числа туристов: в 2017 году более 19,8 миллионов путешественников посетили город, что на миллион больше, чем в 2016-м.
На второе место попал Париж. Нью-Йорк и Токио оказались на третьем и четвертом местах соответственно. Замыкает пятерку столица Каталонии — Барселона. Москва заняла шестое место в рейтинге.
Также в топ-10 самых благоприятных для жизни городов в порядке убывания попали: Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.
В сентябре Всемирная туристическая организация ООН составила список самых посещаемых иностранцами стран. Первое место заняла Франция, удерживающая эту позицию на протяжении двух лет.
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