Ещё
Собянин предложил москвичам выбрать лучший фестиваль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин предложил москвичам выбрать лучший фестиваль 2018 года 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу предложил москвичам выбрать лучший фестиваль 2018 года, проголосовав за него на портале "Активный гражданин".
"Выбираем "Путеводную звезду" этого года. В 2017-м выиграл "Круг света", в этом году он тоже удался, но было еще много интересного: "Путешествие в Рождество", "Времена и Эпохи", "Спасская башня", "Фестиваль фейерверков". Что вам больше всего понравилось?", — написал Собянин на своей странице в Twitter, прикрепив ссылку для голосования.
На портале "Активный гражданин" москвичам предлагается выбрать лучший фестиваль из пяти предложенных, которые представлены в номинации "Лучшее мероприятие под открытым небом" премии "Путеводная звезда". Среди них — международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", фестиваль "Путешествие в Рождество" и "Круг света", а также фестиваль фейерверков "Ростех" и исторический фестиваль "Времена и эпохи".
Отмечается, что в этом году премия будет вручаться уже в 19-й раз. "Путеводная звезда" была учреждена Комитетом по туризму в 1999 году с целью повышения качества туристического и экскурсионного сервиса, гостиничного обслуживания, а также формирования положительного имиджа Москвы.
ТАСС: последние новости
Рыбаки выловили из Москвы-реки сумку с пистолетами, револьверами и боеприпасами Строительство станции БКЛ метро Москвы "Рубцовская" могут завершить годом раньше Футбольное поле и амфитеатр появились в парке в пойме реке Битцы
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу527
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным207
В Германии попытались устроить переворот539
«Посмешище для России»848
Названа причина смерти Юлии Волчковой
Видео
01:32
Когда в Москве наступит настоящая зима
Погода Новости Москвы
01:51
Названа причина смерти Юлии Волчковой
Шоу-бизнес
01:01
Под присмотром 90 наблюдателей: Донбасс выбирает власть
В мире Статьи
01:23
Украинский генерал обвинил Меркель в срыве плана Киева
В мире Украина
00:20
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным
В мире Политика
03:35
Цеповяз находится в подавленном состоянии
Происшествия
01:07
Макрон вновь победил Трампа в рукопожатии
В мире
03:05
Популярная певица испугала страшным признанием
Шоу-бизнес
01:31
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу
Украина В мире
03:18
Минаев вмешался в скандал между Собчак и Симоньян
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение