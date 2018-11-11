Собянин предложил москвичам выбрать лучший фестиваль 2018 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу предложил москвичам выбрать лучший фестиваль 2018 года, проголосовав за него на портале "Активный гражданин".

"Выбираем "Путеводную звезду" этого года. В 2017-м выиграл "Круг света", в этом году он тоже удался, но было еще много интересного: "Путешествие в Рождество", "Времена и Эпохи", "Спасская башня", "Фестиваль фейерверков". Что вам больше всего понравилось?", — написал Собянин на своей странице в Twitter, прикрепив ссылку для голосования.

На портале "Активный гражданин" москвичам предлагается выбрать лучший фестиваль из пяти предложенных, которые представлены в номинации "Лучшее мероприятие под открытым небом" премии "Путеводная звезда". Среди них — международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", фестиваль "Путешествие в Рождество" и "Круг света", а также фестиваль фейерверков "Ростех" и исторический фестиваль "Времена и эпохи".

Отмечается, что в этом году премия будет вручаться уже в 19-й раз. "Путеводная звезда" была учреждена Комитетом по туризму в 1999 году с целью повышения качества туристического и экскурсионного сервиса, гостиничного обслуживания, а также формирования положительного имиджа Москвы.