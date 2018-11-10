Ряд станций БКЛ метро могут запустить раньше срока

РИА Недвижимость: последние новости

Ряд станций Большой кольцевой линии метро могут запустить раньше срока

В Москве завершили благоустройство парка в пойме реки Битца

В РПЦ призвали усилить охрану строящихся храмов в Москве после двух пожаров