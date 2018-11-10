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Ряд станций БКЛ метро могут запустить раньше срока
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Ряд станций Большой кольцевой линии метро могут запустить раньше срока 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Ряд станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы могут сдать в эксплуатацию раньше запланированного срока, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы везде идём в соответствии с графиком, более того, по ряду станций возможно будем раньше запускать", — сказал он, уточнив, что станция "Рубцовская" может быть сдана в 2020 году, хотя изначально планировалось сделать в 2021 году.
Хуснуллин отметил, что северо-восточный участок БКЛ включает 6 станций — "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".
Полностью участок планируется запустить в 2021 года, добавил он.
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