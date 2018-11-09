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Арсенал оружия выловили из Москвы-реки
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Рыбаки выловили из Москвы-реки сумку с пистолетами, револьверами и боеприпасами 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Рыбаки случайно выловили со дна Москвы-реки в центре столицы сумку с арсеналом оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Рыбаки в районе Набережной Тараса Шевченко выловили кожаную сумку черного цвета, в которой было несколько образцов оружия и боеприпасов. Они вызвали полицию и передали находку сотрудникам на исследование. Оружие было упаковано в пластиковые контейнеры, а смазанные оружейным маслом патроны — в полиэтиленовые мешки", — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди найденного — пистолет Макарова, который был переделан под стрельбу боевыми патронами из охолощенной модели, сигнальный пистолет "МР 371", также переделанный под стрельбу боевыми патронами, револьвер Zoraki Lom-S калибра 5,6 мм, четыре пневматических пистолета и револьвера и порядка 40 боевых патронов различного калибра.
"Экспертиза показала, что часть найденных предметов является боевым орудием, пригодным к стрельбе. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные перевозка, хранение, сбыт или ношение огнестрельного оружия")", — отметил источник.
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