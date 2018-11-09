В столице пройдет акция «Покормите птиц зимой»

В Москве пройдет акция «Покормите птиц зимой»

Акция "Покормите птиц зимой" пройдет в Москве с ноября по март, волонтеры и школьники изготовят кормушки, которые наполнят пшеницей, просом, семечками и другими угощениями, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"По народному календарю 12 ноября отмечается День Зиновия Синичника или Синичкин день — по мнению наших предков, в это время с юга прилетали птицы-зимники — синицы, снегири, свиристели. Традиционно дети под руководством взрослых начинали мастерить и развешивать кормушки. В зимнее время очень важно помогать нашим пернатым друзьям. Чтобы помочь птицам пережить холодное и голодное время сотрудники "Мосприроды" на всех природных территориях города традиционно с ноября по март проводят экологическую акцию "Покормите птиц зимой", — говорится в сообщении.

В акции примут участие волонтеры, добровольцы и школьники, которые изготовят кормушки для птиц и наполнят их едой.

"Помогая птицам, дети знакомятся с их особенностями, узнают новые факты из их жизни, получают буклеты, в которых рассказывается о видах угощения, рекомендуемого для зимней подкормки. Это любимые некоторыми видами пернатых семена злаков — пшеница, просо, овес, а также универсальное для многих птиц угощение — семена подсолнечника, в которых содержится большое количество растительных жиров, что делает их важным источником энергии в условиях холодов", — рассказали в департаменте.

Отмечается, что акция "Покормите птиц зимой" будет отмечена эколого-просветительскими мероприятиями на различных природных территориях и в экоцентрах Москвы, где пройдут мастер-классы, викторины и интерактивные занятия, посвященные зимующим птицам и их подкормке.