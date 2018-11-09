Стал известен срок реконструкции стадиона «Москвич»

Стадион «Москвич» на юго-востоке столицы реконструируют до конца 2020 года

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин , начнутся работы уже в ближайшее время — в настоящее время готов проект реконструкции и ведутся торги на выбор генерального подрядчика.

Он отметил, что предполагается заменить футбольное поле, построить современную комфортную трибуну вместимостью 4,2 тысячи человек с навесом, а также обустроить легкоатлетическое ядро.

Также появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов и тренеров, медпункт, кабинет массажа, административные технические и подсобные помещения. В подвале здания планируется оборудовать тир. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники.

По словам Хуснуллина, стадион станет универсальным спортивным объектом — его можно будет использовать для тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу.

Всего с 2019 по 2021 годы в столице возведут 35 спортивных объектов, среди которых пять футбольных полей, 13 ФОКов и два бассейна.

В январе−сентябре в столице ввели в эксплуатацию 12 спортивных и культурных объектов. Как уточнил заммэра, восемь из них возвели на средства городского бюджета.