Столичные загсы будут работать 31 декабря

Москвичи смогут зарегистрировать брак 31 декабря и 5 января, сообщает портал мэра и правительства столицы . В канун Нового года торжественные церемонии организуют во Дворце бракосочетания № 1, также известном как Грибоедовский загс, и во Дворце бракосочетания № 5 в Измайловском кремле.

Начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова напомнила, что в 2018 году 31 декабря выпадает на понедельник, когда в загсах обычно выходной. "Но день накануне Нового года особенный. Поэтому мы решили пойти навстречу пожеланиям москвичей и открыть для регистрации брака два дворца бракосочетания", − подчеркнула она.

Будущие молодожены могут подать заявление на бракосочетание до 30 ноября включительно, как лично, обратившись в орган ЗАГС или центр госуслуг "Мои документы", так и в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг. Уточняется, что на сайте mos.ru подача заявлений временно приостановлена.

Кроме того, для тех, кто хочет сыграть свадьбу в новогодние праздники, некоторые столичные загсы будут работать 5 января. В частности, будут открыты Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 3 в Текстильщиках. Чтобы вступить в брак 5 января, подать заявление во Дворец бракосочетания № 3 нужно до 1 декабря, а в Шипиловский отдел ЗАГС − до 4 декабря.

"В новогодние праздники в московских загсах царит необыкновенная праздничная атмосфера", − отметила Елена Ефремова. Она также выразила уверенность, что "свадьба в Новый год станет для молодых супругов отличным началом новой семейной жизни!".

С 1 октября 2018 года заявление о регистрации брака можно подавать не за полгода, как раньше, а за год до планируемой даты. При этом минимальный срок подачи не изменился. Он по-прежнему составляет один месяц.

Как отметили в Управлении ЗАГС Москвы, будущие молодожены нередко стремятся приурочить свадебную церемонию к праздникам. Так, в этом году семейный союз накануне и в День города заключили около 1,8 тысячи пар. Большой популярностью также пользуются дни, близкие к Красной горке, а на третьем месте в рейтинге − День семьи, любви и верности. В этом году 7 июля, а также в сам праздник, 8 июля, поженились более тысячи пар.