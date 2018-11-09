Мострансавто установило рекорд по перевозкам пассажиров

Мострансавто в октябре установило рекорд по перевозкам пассажиров — более 45 млн человек

В октябре 2018 г. ГУП МО «Мострансавто» перевезло рекордное количество пассажиров по показателям ежемесячной статистики за всю свою историю — 45,3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В октябре ГУП МО «Мострансавто» перевезло 45,3 млн человек, что стало рекордным показателем ежемесячной статистики за всю историю предприятия. Такая динамика зафиксирована на всех направлениях: городских, пригородных и междугородних маршрутах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что растет количество пассажиров, которые пользуются автовокзалами и станциями Мострансавто. С начала 2018 г. этими транспортными объектами воспользовались 40,4 млн человек.

«Осенью пассажиропоток традиционно растет, в среднем в будние дни он превышает 235 тыс. человек», — добавили в пресс-службе.

Генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов пояснил, что такие результатов удалось достичь благодаря комплексу мер. Среди них: закупка новых автобусов, внедрение новых сервисов, в том числе для ускорения и упрощения оплаты проезда.