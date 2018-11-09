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Мострансавто установило рекорд по перевозкам пассажиров
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Мострансавто в октябре установило рекорд по перевозкам пассажиров — более 45 млн человек 

Агентство «Москва» + ещё 5 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В октябре 2018 г. ГУП МО «Мострансавто» перевезло рекордное количество пассажиров по показателям ежемесячной статистики за всю свою историю — 45,3 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В октябре ГУП МО «Мострансавто» перевезло 45,3 млн человек, что стало рекордным показателем ежемесячной статистики за всю историю предприятия. Такая динамика зафиксирована на всех направлениях: городских, пригородных и междугородних маршрутах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что растет количество пассажиров, которые пользуются автовокзалами и станциями Мострансавто. С начала 2018 г. этими транспортными объектами воспользовались 40,4 млн человек.
«Осенью пассажиропоток традиционно растет, в среднем в будние дни он превышает 235 тыс. человек», — добавили в пресс-службе.
Генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов пояснил, что такие результатов удалось достичь благодаря комплексу мер. Среди них: закупка новых автобусов, внедрение новых сервисов, в том числе для ускорения и упрощения оплаты проезда.
«Новые платежные решения, такие как бесконтактная оплата банковскими картами или гаджетами с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшеты), очень востребованы. В октябре 2018 г. доля безналичной оплаты проезда в автобусах Мострансавто составила 91%», — пояснил В. Мурашов.
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